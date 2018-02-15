Land Rover Range Rover Sport
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 52 тыс. км
Цена: 3100 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Олег
Описание
Автомобиль в отличном состоянии , своевременное обслуживание у официального дилера Ключ авто, последнее ТО 51800, сигнализация спутниковая , передняя часть автомобиля в Бронепленке, есть дополнительный комплект зимней резины на дисках (шиповка 20R).
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