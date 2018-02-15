Land Rover Range Rover Sport

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 52 тыс. км

Цена: 3100 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Олег

Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии , своевременное обслуживание у официального дилера Ключ авто, последнее ТО 51800, сигнализация спутниковая , передняя часть автомобиля в Бронепленке, есть дополнительный комплект зимней резины на дисках (шиповка 20R).

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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