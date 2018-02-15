Land Rover Range Rover Sport Дата публикации: 21.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 52 тыс. км Цена: 3100 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Олег Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии , своевременное обслуживание у официального дилера Ключ авто, последнее ТО 51800, сигнализация спутниковая , передняя часть автомобиля в Бронепленке, есть дополнительный комплект зимней резины на дисках (шиповка 20R).