Land Rover Range Rover Sport
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 129 тыс. км
Цена: 1075 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Белореченск, Краснодарский край
Имя: Леонид
Описание
Рендж Ровер Спорт 2009 г.в., рестайлинг, дизель 3.0, мощность 245 л.с., расход 9-10 л/100км. Комплектация предмаксимальная, нет только люка и бесключевого доступа. Ксенон ближний, светодиоды в дальнем и противотуманках, музыка Харман Кордон, USB, TV, AUX, голубая светодиодная подсветка салона, встроенный штатный предпусковой программируемый подогреватель, пороги, текстильные ковры и многое, многое другое. Мотор очень тяговитый на низах, не смотря на экономичность, машина всегда едет так, как тебе нужно. Состояние отличное, технически полный порядок - это значит все работает, не стучит, не гремит, не пинается и ремонтировать нет надобности! И коробка, и мотор, и ходовая и мосты. В ДТП никогда не была, ни одной крашеной детали, пробег реальный, любые проверки за Ваш счет. Вторая машина в семье, грязи не видела, только асфальт. На ржавчину даже намеков нет. ВИН читается отлично, авто юридически чист (сам перед покупкой проверял по всем известным и неизвестным базам, так как имею такую возможность). Фактически я третий хозяин, записей в ПТС больше, потому что меняли госномера. Комплект летних шин R20 на оригинальных дисках, зимних R19 Бриджстоун Близзак (липучка), почти новая.
Из косяков, маленькая придавленность на арке крыла и трещина на лобовом (обзору не мешает, стекло родное). Торг минимальный и только у капота. Продаю так как снова пришло время ехать на работу на пол года на Север. Обмен не возможен.
Своевременное обслуживание. Куплена не в кредит. Непрокуренный салон. Не участвовала в ДТП.
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