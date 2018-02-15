Land Rover Range Rover Sport

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 203 тыс. км

Цена: 950 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3600 см³

Руль: правый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Фиолетовый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам авто. Подробности по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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