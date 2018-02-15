Land Rover Range Rover Sport
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 203 тыс. км
Цена: 950 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3600 см³
Руль: правый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Фиолетовый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам авто. Подробности по телефону.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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