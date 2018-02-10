Land Rover Range Rover Evoque Дата публикации: 22.02.18 Просмотров объявления: 50 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 52 тыс. км Цена: 1500 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2200 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Красный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Обслужен полностью. Отличная комплектация, есть все (кроме люка и электропривода крышки багажника) для комфортной эксплуатации. Два комплекта резины (зима и лето) R-19. В отличном состоянии. Юридических и прочих проблем нет (залогов, кредитов, арестов). Обмен не на что не рассматриваю. Продажа только за наличный расчет. Смс не слать.