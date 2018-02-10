Land Rover Range Rover Evoque
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 52 тыс. км
Цена: 1500 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Красный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в отличном состоянии. Обслужен полностью. Отличная комплектация, есть все (кроме люка и электропривода крышки багажника) для комфортной эксплуатации. Два комплекта резины (зима и лето) R-19. В отличном состоянии. Юридических и прочих проблем нет (залогов, кредитов, арестов). Обмен не на что не рассматриваю. Продажа только за наличный расчет. Смс не слать.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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