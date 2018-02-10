Land Rover Range Rover Evoque Дата публикации: 10.02.18 Просмотров объявления: 74

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 85 тыс. км Цена: 1695 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Красный Информация о владельце Город Краснодар, Краснодарский край Имя КЛЮЧАВТО Трейд-ин Телефон +7 (861) 204-10-75

Описание

Черная крыша; Память сидений; аудио система Merуdian;. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.