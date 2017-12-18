Land Rover Range Rover Evoque
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 40 тыс. км
Цена: 1400 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2176 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодарский, Краснодарский край
Имя: Вадим
Комплектация
Кондиционер: климат 3 зоны и больше
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: кожа
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: с памятью
Регулировка сиденья пассажира: электропривод
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Датчик дождя
Датчик света
Круиз-контроль
Ксенон
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Омыватель фар
Охранная система
Парктроник
Система курсовой устойчивости (ESC)
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Авто в отличном состоянии.один Хозяин.обслуживалась в дилерском центре
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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