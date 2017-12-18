Авто в отличном состоянии.один Хозяин.обслуживалась в дилерском центре

Электростеклоподъёмники: передние и задние

Регулировка сиденья водителя: с памятью

Регулировка положения руля: две плоскости

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Кондиционер: климат 3 зоны и больше

Имя: Вадим

Цена: 1400 тыс. руб. купить в кредит

Год выпуска: 2013

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