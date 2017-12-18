Land Rover Range Rover Evoque

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 40 тыс. км

Цена: 1400 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2176 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодарский, Краснодарский край

Имя: Вадим

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 3 зоны и больше

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: кожа

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: с памятью

Регулировка сиденья пассажира: электропривод

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Датчик дождя

Датчик света

Круиз-контроль

Ксенон

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Омыватель фар

Охранная система

Парктроник

Система курсовой устойчивости (ESC)

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Авто в отличном состоянии.один Хозяин.обслуживалась в дилерском центре

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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