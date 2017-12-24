Land Rover Range Rover
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 166,066 тыс. км
Цена: 970 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 4 см³
Руль: левый
Вид кузова:
Цвет: Коричневый
Информация о владельце
|Город
|Ростов-на-Дону, Ростовская область
|Имя
|Телефон
|+7(863) 309-11-73
Описание
КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Другие объявления о продаже Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
Подержанная, пробег 205 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар
4250 тыс. руб.
Авто, похожие на Land Rover Range Rover
Land Rover Discovery
Подержанная, пробег 250 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону