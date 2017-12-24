Land Rover Range Rover Дата публикации: 11.01.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 166,066 тыс. км Цена: 970 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 4 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Коричневый Информация о владельце Город Ростов-на-Дону, Ростовская область Имя КЛЮЧАВТО Трейд-ин Телефон +7(863) 309-11-73

Описание

КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.