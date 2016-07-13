Land Rover Freelander
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 217 тыс. км
Цена: 630 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2 см³
Руль: левый
Вид кузова:
Цвет: Синий
Информация о владельце
|Город
|Ставрополь, Ставропольский край
|Имя
|Телефон
|+7 (8652) 53-33-81
Описание
Автохолдинг КЛЮЧАВТО создан в 2001 году. Сейчас компания входит в список крупнейших автодилеров России: 26 автомобильных брендов в 63 дилерских центрах в 9 городах.
КЛЮЧАВТО-Select - одно из направлений автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.
КЛЮЧАВТО-Select
• Гарантируем, что данный автомобиль прошел комплексную диагностику по 250 пунктам, не находится в розыске и не является предметом залога.
• Никогда не корректируем показания одометра, а заявляем фактический пробег автомобиля.
• Наши специалисты помогут вам подобрать лучшие условия по приобретению данного автомобиля, в том числе, с учетом обмена на имеющийся у Вас, с доплатой в обе стороны.
• Предлагаем КРЕДИТ на выгодных условиях.
• Возможны срочный ВЫКУП, КОМИССИЯ.
• Страховка ОСАГО и КАСКО на месте.
• Наличный и безналичный расчет.
КЛЮЧАВТО-Select не является посредником: принимая Ваш автомобиль в счет стоимости, мы заключаем договор купли-продажи с переходом права собственности.
Данный автомобиль эксплуатировался в теплом климате Ставропольского края, где исключено воздействие дорожных реагентов.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Другие объявления о продаже Land Rover Freelander
Land Rover Freelander
Подержанная, пробег 233,5 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды
650 тыс. руб.
Land Rover Freelander
Подержанная, пробег 160 тыс. км.
Ставропольский край, Георгиевск
630 тыс. руб.
Авто, похожие на Land Rover Freelander
Peugeot 3008
Подержанная, пробег 119,026 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды
585 тыс. руб.
Nissan Qashqai
Подержанная, пробег 143,188 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды
600 тыс. руб.
Land Rover Freelander
Подержанная, пробег 233,5 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды