Land Rover Freelander Дата публикации: 23.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 150 тыс. км Цена: 350 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Красный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Алексей Телефон:

Описание

Машина в в идеальном состоянии, новая резина, все масла поменяны, турбина в идеале, МР3, адаптивный би ксенон, подогрев руля, сидений, салон как новый, по ПТС 150 лошадей, по факту 200 машина пуля!