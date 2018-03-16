Land Rover Freelander
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 150 тыс. км
Цена: 350 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Купе
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Алексей
Описание
Машина в в идеальном состоянии, новая резина, все масла поменяны, турбина в идеале, МР3, адаптивный би ксенон, подогрев руля, сидений, салон как новый, по ПТС 150 лошадей, по факту 200 машина пуля!
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