Land Rover Freelander

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 55 тыс. км

Цена: 155 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Комплектация: SE. Антиблокировочная система (ABS), Система стабилизации (ESP), Количество подушек безопасности 7 шт.,Штатный парктроник, Климат-контроль, Бортовой компьютер, Датчик света, Датчик дождя, Усилитель руля, Центральный замок, ДУ центрального замка,Электрорегулируемые зеркала, Обогрев зеркал, Передние электростеклоподъёмники, Задние электростеклоподъёмники,Подогрев сидений, Регулировка рулевой колонки, Регулировка сиденья водителя по высоте,Противотуманные фары, Складное заднее сиденье (1/3-2/3), Автоматический стояночный тормоз, Запуск двигателя кнопкой (ключ-карта), Система помощи при трогании в гору, Система помощи при спуске.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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