Land Rover Freelander
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2000
Пробег: 95 тыс. км
Цена: 275 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам лендровер в хорошем состоянии. Мотор не дымит не коптит, масло не берет. От замены до замены. Расход соляры маленький. Хоровая без вибраций .5 ст механика работает хорошо. Музыка; кондиционер; стеклоподъемники; сигнализация; люк; литые диски; передняя резина новая! Задняя еще походит. Кузов без коррозии дно идеальное. Лобовое стекло родное. Возможен обмен с доплатой в мою сторону. На обмен 300 т. р.
В приоритете авто с ценой 100- 150 т. р. На связи с 9 утра до 22 вечера.
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