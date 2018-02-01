Land Rover Freelander Дата публикации: 1.02.18 Просмотров объявления: 69 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2000 Пробег: 95 тыс. км Цена: 275 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам лендровер в хорошем состоянии. Мотор не дымит не коптит, масло не берет. От замены до замены. Расход соляры маленький. Хоровая без вибраций .5 ст механика работает хорошо. Музыка; кондиционер; стеклоподъемники; сигнализация; люк; литые диски; передняя резина новая! Задняя еще походит. Кузов без коррозии дно идеальное. Лобовое стекло родное. Возможен обмен с доплатой в мою сторону. На обмен 300 т. р.

В приоритете авто с ценой 100- 150 т. р. На связи с 9 утра до 22 вечера.