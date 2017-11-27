Land Rover Freelander

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 52,506 тыс. км

Цена: 1390 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 204-16-26

Описание

Отличное внешнее и техническое состояние, оригинальный пробег, хорошая комплектация. Данный автомобиль приобретен у официального дилера. Документы в порядке.
Проверка автомобиля по 250 пунктам. ГАРАНТИЯ.
Продажа авто в КРЕДИТ и ЛИЗИНГ на выгодных условиях.
Срочный ВЫКУП, КОМИССИЯ.
Есть возможность ОБМЕНА с доплатой в обе стороны.
Возможна страховка ОСАГО и КАСКО на месте.
Наличный и безналичный расчет. Тест-драйв.
КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом. КЛЮЧАВТО входит в список крупнейших в ЮФО и СКФО: 25 автомобильных брендов в 53 дилерских центрах в 7 городах. Компания входит в ТОП-10 крупнейших автодилеров России по данным АвтоБизнесРевю.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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