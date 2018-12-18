Land Rover Discovery Дата публикации: 15.01.19 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 37 тыс. км Цена: 2000 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2700 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Информация о владельце Город: Мысхако, Краснодарский край Имя: Василий Георгиевич Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: кожа Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Датчик дождя Круиз-контроль Ксенон Легкосплавные диски Люк Обогрев зеркал Обогрев сидений Омыватель фар Охранная система Парктроник Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Состояние отличное,панорамная крыша люк пороги брызговики арки колес и бампера в цвет кузова не бит не крашен пробег реальный любая проверка хранение в гараже новая резина йокогама АКБ жидкости колодки все поменяно в ноябре 2018 пневма работает идеально. Практически новый автомобиль. Салон черная кожа. Обмен на авто до 1000000 руб.