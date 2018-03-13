Land Rover Discovery
Характеристики
Состояние: битая
Год выпуска: 2006
Пробег: 250 тыс. км
Цена: 698 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Олег
Телефон:
Описание
Ударен сзади, надо поменять накладку бампера, новая резина. Отвечу на ваши вопросы по тел. Или поменяю. Торг у капота. Срочно.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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