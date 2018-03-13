Land Rover Discovery Дата публикации: 12.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: битая Год выпуска: 2006 Пробег: 250 тыс. км Цена: 698 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2700 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Синий Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Олег Телефон:

Описание

Ударен сзади, надо поменять накладку бампера, новая резина. Отвечу на ваши вопросы по тел. Или поменяю. Торг у капота. Срочно.