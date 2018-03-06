Land Rover Discovery
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 240 тыс. км
Цена: 650 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2700 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Алексей
Телефон:
Описание
Discovery 3, вложений не требует, состояние хорошее, торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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