Land Rover Discovery
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 116 тыс. км
Цена: 1330 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2720 см³
Руль: левый
Вид кузова:
Цвет:
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
продам LAND ROVER DISCOVERY 4
год выпуска 2011
пробег 116000 км
тип двигателя дизель
рабочий объем двигателя 2720 куб.см
190 л.с.
состояние отличное
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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