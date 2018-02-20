Land Rover Discovery

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 116 тыс. км

Цена: 1330 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2720 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет:

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

продам LAND ROVER DISCOVERY 4
год выпуска 2011
пробег 116000 км
тип двигателя дизель
рабочий объем двигателя 2720 куб.см
190 л.с.
состояние отличное

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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