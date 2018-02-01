Land Rover Discovery Дата публикации: 1.02.18 Просмотров объявления: 50 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 140 тыс. км Цена: 700 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2700 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто в хорошем состоянии. 2 хозяина. ПТС оригинал. Куплена в автосалоне в 2010 году. Все расходники менялись вовремя, обслуживалась у официальных дилеров. Рассмотрю варианты обмена. Интересующие вопросы по телефону.