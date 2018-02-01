Land Rover Discovery
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 140 тыс. км
Цена: 700 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2700 см³
Руль: левый
Вид кузова:
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Авто в хорошем состоянии. 2 хозяина. ПТС оригинал. Куплена в автосалоне в 2010 году. Все расходники менялись вовремя, обслуживалась у официальных дилеров. Рассмотрю варианты обмена. Интересующие вопросы по телефону.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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