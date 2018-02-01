Land Rover Discovery

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 140 тыс. км

Цена: 700 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2700 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто в хорошем состоянии. 2 хозяина. ПТС оригинал. Куплена в автосалоне в 2010 году. Все расходники менялись вовремя, обслуживалась у официальных дилеров. Рассмотрю варианты обмена. Интересующие вопросы по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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