Land Rover Discovery
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 116 тыс. км
Цена: 1370 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2720 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет:
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
продам LAND ROVER DISCOVERY 4
год выпуска 2011
пробег 116000 км
тип двигателя дизель
рабочий объем двигателя 2720 куб.см
190 л.с.
состояние отличное
1450000 рублей
8-918-341-85-55 Игорь
83807@mail.ru
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Другие объявления о продаже Land Rover Discovery
Land Rover Discovery
Подержанная, пробег 250 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск
698 тыс. руб.
Авто, похожие на Land Rover Discovery
Toyota Land Cruiser Prado
Подержанная, пробег 170 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар