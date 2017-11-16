Land Rover Defender Дата публикации: 17.07.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2000 Пробег: 200 тыс. км Цена: 630 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Анатолий Телефон:

Комплектация Отделка салона: кожа Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние А также Антиблокировочная система (ABS) Легкосплавные диски Люк Обогрев зеркал

Описание

Ленд ровер дефендер 2000г. вып. Двигатель TD-5, Установлены: Блокировки дифференциала ARB (пневмо 100%) 2шт., лебедка Come Up -9,5 с синтетическим тросом, Электрокомпрессор Беркут 20, Радиостанция 433 МГЦ, Автономый отопитель (сухой), Без всего этого можно дешевле . Отдам в придачу: Экспедиционный багажник с лестницей (нержавейка), Комплект кондиционера (снят ранее с этой машины), прицепное устройство, Задние сидения, Утеплители, Второй бампер, Светодиодную люстру. Подробности по телефону. Торг