Land Rover Defender
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2000
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 630 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Анатолий
Комплектация
Отделка салона: кожа
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Легкосплавные диски
Люк
Обогрев зеркал
Описание
Ленд ровер дефендер 2000г. вып. Двигатель TD-5, Установлены: Блокировки дифференциала ARB (пневмо 100%) 2шт., лебедка Come Up -9,5 с синтетическим тросом, Электрокомпрессор Беркут 20, Радиостанция 433 МГЦ, Автономый отопитель (сухой), Без всего этого можно дешевле . Отдам в придачу: Экспедиционный багажник с лестницей (нержавейка), Комплект кондиционера (снят ранее с этой машины), прицепное устройство, Задние сидения, Утеплители, Второй бампер, Светодиодную люстру. Подробности по телефону. Торг
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