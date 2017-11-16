Land Rover Defender

  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2000

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 630 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Анатолий

Телефон:

Комплектация

Отделка салона: кожа

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Легкосплавные диски

Люк

Обогрев зеркал

Описание

Ленд ровер дефендер 2000г. вып. Двигатель TD-5, Установлены: Блокировки дифференциала ARB (пневмо 100%) 2шт., лебедка Come Up -9,5 с синтетическим тросом, Электрокомпрессор Беркут 20, Радиостанция 433 МГЦ, Автономый отопитель (сухой), Без всего этого можно дешевле . Отдам в придачу: Экспедиционный багажник с лестницей (нержавейка), Комплект кондиционера (снят ранее с этой машины), прицепное устройство, Задние сидения, Утеплители, Второй бампер, Светодиодную люстру. Подробности по телефону. Торг

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Land Rover Defender

Land Rover Defender

Подержанная, пробег 179,241 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

910 тыс. руб.

Авто, похожие на Land Rover Defender

Kia Sportage

Подержанная, пробег 112 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

770 тыс. руб.

Volkswagen Tiguan

Подержанная, пробег 140 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

750 тыс. руб.

Renault Duster

Подержанная, пробег 56 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

520 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале