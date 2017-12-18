Kia Venga Дата публикации: 23.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 78 тыс. км Цена: 479 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Коричневый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Алексей Телефон:

Описание

Дилерская. Один собственник с момента покупки. ПТС оригинал.Сборка Чехия. Пред максимальная комплектация. Климат- контроль, анти- юз, корректор фар, противотуманки. Цепной двигатель, с обычной автоматической коробкой. Чистый, ухоженный, не прокуренный салон. Все стекла вкруг родные, оригинальные. Отличное техническое состояние.