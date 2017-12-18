Kia Venga
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 78 тыс. км
Цена: 479 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Коричневый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Алексей
Телефон:
Описание
Дилерская. Один собственник с момента покупки. ПТС оригинал.Сборка Чехия. Пред максимальная комплектация. Климат- контроль, анти- юз, корректор фар, противотуманки. Цепной двигатель, с обычной автоматической коробкой. Чистый, ухоженный, не прокуренный салон. Все стекла вкруг родные, оригинальные. Отличное техническое состояние.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter