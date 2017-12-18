Kia Venga

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 78 тыс. км

Цена: 479 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Коричневый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Алексей

Телефон:

Описание

Дилерская. Один собственник с момента покупки. ПТС оригинал.Сборка Чехия. Пред максимальная комплектация. Климат- контроль, анти- юз, корректор фар, противотуманки. Цепной двигатель, с обычной автоматической коробкой. Чистый, ухоженный, не прокуренный салон. Все стекла вкруг родные, оригинальные. Отличное техническое состояние.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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