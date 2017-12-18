Kia Venga Дата публикации: 17.03.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 575 тыс. км Цена: 575 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Красный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Продаю компактвэн Kia Venga . ПТС декабрь 2012 г .Куплена у ОФ дилера КИА в 2013 г. Комплектация максимальная. Коробка автомат. Пробег 63 т. к. Двигатель 1.6 цепной , 124 л. с. Салон очень вместительный, даже для человека выше среднего роста ехать сзади удобно, голова до потолка не достает. Салон чистый, сиденья не порваны . Большой вместительный багажник который состоит из двух отсеков. Заднее сидение складывается и его можно подвинуть вперед чем можно увеличить багажное пространство. Состояние техники (АКПП, ходовая, двигатель) на отлично, работает как на новой машине. По кузову не билась и не красилась все детали заводские. Все плановые ТО у дилера. Хороший, надежный, экономичный и вместительный автомобиль с высоким клиренсом и высокой посадкой в салоне. Небольшой расход бензина. Гаражное хранение. Владелец один. Возможна небольшая скидка. Осмотр: г. Краснодар.