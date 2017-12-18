Kia Venga
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 575 тыс. км
Цена: 575 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Сергей
Описание
Продаю компактвэн Kia Venga . ПТС декабрь 2012 г .Куплена у ОФ дилера КИА в 2013 г. Комплектация максимальная. Коробка автомат. Пробег 63 т. к. Двигатель 1.6 цепной , 124 л. с. Салон очень вместительный, даже для человека выше среднего роста ехать сзади удобно, голова до потолка не достает. Салон чистый, сиденья не порваны . Большой вместительный багажник который состоит из двух отсеков. Заднее сидение складывается и его можно подвинуть вперед чем можно увеличить багажное пространство. Состояние техники (АКПП, ходовая, двигатель) на отлично, работает как на новой машине. По кузову не билась и не красилась все детали заводские. Все плановые ТО у дилера. Хороший, надежный, экономичный и вместительный автомобиль с высоким клиренсом и высокой посадкой в салоне. Небольшой расход бензина. Гаражное хранение. Владелец один. Возможна небольшая скидка. Осмотр: г. Краснодар.
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