Kia Venga

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 575 тыс. км

Цена: 575 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Продаю компактвэн Kia Venga . ПТС декабрь 2012 г .Куплена у ОФ дилера КИА в 2013 г. Комплектация максимальная. Коробка автомат. Пробег 63 т. к. Двигатель 1.6 цепной , 124 л. с. Салон очень вместительный, даже для человека выше среднего роста ехать сзади удобно, голова до потолка не достает. Салон чистый, сиденья не порваны . Большой вместительный багажник который состоит из двух отсеков. Заднее сидение складывается и его можно подвинуть вперед чем можно увеличить багажное пространство. Состояние техники (АКПП, ходовая, двигатель) на отлично, работает как на новой машине. По кузову не билась и не красилась все детали заводские. Все плановые ТО у дилера. Хороший, надежный, экономичный и вместительный автомобиль с высоким клиренсом и высокой посадкой в салоне. Небольшой расход бензина. Гаражное хранение. Владелец один. Возможна небольшая скидка. Осмотр: г. Краснодар.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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