Kia Venga

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 82 тыс. км

Цена: 565 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Красный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Куплен в апреле 2013, отличное состояние, не требует никаких вложений, полная комплектация, резина новая зима-лето, два комплекта ковриков, автозапуск, продаю в связи с покупкой недвижимости.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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