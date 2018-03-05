Kia Venga
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 82 тыс. км
Цена: 565 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Красный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Куплен в апреле 2013, отличное состояние, не требует никаких вложений, полная комплектация, резина новая зима-лето, два комплекта ковриков, автозапуск, продаю в связи с покупкой недвижимости.
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