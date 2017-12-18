Kia Venga
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 30 тыс. км
Цена: 687 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Денис
Описание
Автомобиль в отличном состоянии. Настоящий пробег (30000). ПТС оригинал, 1 владелец. Куплена за наличные, чеки и накладные имеются,без залогов и ограничений. Без ДТП, кузов без дефектов и ремонтов (200 % заводской окрас). Максимальная комплектация Prestige: ABS, ГУР, ESP, климат-контроль, круиз-контроль, панарамная крыша, светодиодные ходовые огни, аудиосистема с мультирулем, подогрев сидений и руля, парктроник, камера заднего вида, кнопка старт-стоп, бесключевой доступ, легкосплавные диски r16, автосвет, автодождь.
Салон в идеальном состоянии, чистый, аккуратный. По двигателю, коробке, ходовой нареканий нет. Торг только после осмотра, обмен не интересует, на сообщения не отвечаю.
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