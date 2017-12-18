Kia Venga Дата публикации: 27.12.17 Просмотров объявления: 12

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 30 тыс. км Цена: 687 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Денис Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Настоящий пробег (30000). ПТС оригинал, 1 владелец. Куплена за наличные, чеки и накладные имеются,без залогов и ограничений. Без ДТП, кузов без дефектов и ремонтов (200 % заводской окрас). Максимальная комплектация Prestige: ABS, ГУР, ESP, климат-контроль, круиз-контроль, панарамная крыша, светодиодные ходовые огни, аудиосистема с мультирулем, подогрев сидений и руля, парктроник, камера заднего вида, кнопка старт-стоп, бесключевой доступ, легкосплавные диски r16, автосвет, автодождь.

Салон в идеальном состоянии, чистый, аккуратный. По двигателю, коробке, ходовой нареканий нет. Торг только после осмотра, обмен не интересует, на сообщения не отвечаю.