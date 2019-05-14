Kia Sportage Дата публикации: 14.05.19 Просмотров объявления: 19

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2016 Пробег: 8,1 тыс. км Цена: 1550 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1999 см³ Руль: левый Вид кузова: Кроссовер Цвет: Белый металлик Информация о владельце Город: Кропоткин, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Датчик дождя Датчик света Круиз-контроль Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Охранная система Парктроник Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Один собственник

Не бит. В идеальном состоянии

Передние и задние электростеклоподъёмники Фронтальные подушки безопасности

Передние боковые подушки и шторки безопасности

Антиблокировочная система тормозов ABS

Система стабилизации ESC

Система стабилизации (ESC) с функцией помощи при старте в гору и спуске с горы

Крепления 2-го ряда для детских сидений ISOFIX

Система контроля давления в шинах

Иммобилайзер

Функция складывния задних сидений 60/40

Шторка багажного отделения

Розетки 12V для передних и задних пассажиров

Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету

Ключ с дистанционным управлением центральным замком

Сигнализация

Аудиосистема с радио, RDS и USB входом

USB вход для задних пассажиров

6 динамиков

Система выбора режима движения Drive Mode Select

2-х зонный климат-контроль

Дефлекторы обдува для задних пассажиров

Регулировка сиденья водителя по высоте

Электроусилитель рулевого управления

Механическая регулировка спинок задних сидений

Bluetooth для подключения мобильных устройств

Мультифункциональное рулевое колесо

Подогрев передних сидений

Подогрев задних сидений

Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету

Регулировка угла наклона спинок сидений второго ряда

Самозатемняющееся внутрисалонное электрохромное зеркало

Управление аудиосистемой на руле

Электропривод и подогрев наружных зеркал

Электропривод складывания наружных зеркал

Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя

Датчик света

Датчик дождя

Передние противотуманные фары

Задние датчики парковки

Камера заднего вида с динамической линией разметки

Круиз-контроль

Навигационная система с 7" экраном (SD-карта в комплекте)

Коврики фирменные в салоне и багажнике

Обслуживание у официального дилера в Краснодаре

Есть сервисная книжка с отметками о ТО

ТО №3 прошел 08.05.19 (в наличии "Заказ-наряды" на выполненные работы)

Техосмотр прошел 13.05.19

Двигатель (маслянная система) обработан «ФОРСАНом»

