Kia Sportage Дата публикации: 27.02.19 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 93 тыс. км Цена: 800 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1998 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Вадим Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: комбинированная Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Датчик дождя Датчик света Круиз-контроль Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Омыватель фар Парктроник Система курсовой устойчивости (ESC) Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

1 хозяин, машина куплена у дилера, состояние хорошее, прохождение всех ТО, сервисная книжка, комплект ключей,подробности по телефону