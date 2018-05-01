Kia Sportage

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 93 тыс. км

Цена: 1045 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 204-10-75

Описание

КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Kia Sportage

Kia Sportage

Подержанная, пробег 151,38 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

450 тыс. руб.

Kia Sportage

Подержанная, пробег 34 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1600 тыс. руб.

Kia Sportage

Подержанная, пробег 78,053 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1085 тыс. руб.

Авто, похожие на Kia Sportage

Volkswagen Touareg

Подержанная, пробег 166 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

935 тыс. руб.

Volvo XC60

Подержанная, пробег 173,09 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

790 тыс. руб.

Kia Sportage

Подержанная, пробег 78,053 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1085 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале