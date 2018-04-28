Kia Sportage Дата публикации: 4.05.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: новая Год выпуска: 2016 Пробег: 34 тыс. км Цена: 1600 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 149 см³ Руль: левый Вид кузова: Кроссовер Цвет: Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Галина Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 3 зоны и больше Отделка салона: кожа А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Датчик дождя Датчик света Круиз-контроль Ксенон Люк Обогрев зеркал Обогрев сидений Омыватель фар Охранная система Парктроник Система курсовой устойчивости (ESC) Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Одна хозяйка....Комплектация Премиум....панорамная крыша и люк с электроприводом, комплект отличной зимней резины, внесена оплата по 2500 р за следующие ТО3 и ТО4 + гарантированая скидка 25% на ТО...