Kia Sportage
Характеристики
Состояние: новая
Год выпуска: 2016
Пробег: 34 тыс. км
Цена: 1600 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 149 см³
Руль: левый
Вид кузова: Кроссовер
Цвет:
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Галина
Комплектация
Кондиционер: климат 3 зоны и больше
Отделка салона: кожа
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Датчик дождя
Датчик света
Круиз-контроль
Ксенон
Люк
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Омыватель фар
Охранная система
Парктроник
Система курсовой устойчивости (ESC)
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Одна хозяйка....Комплектация Премиум....панорамная крыша и люк с электроприводом, комплект отличной зимней резины, внесена оплата по 2500 р за следующие ТО3 и ТО4 + гарантированая скидка 25% на ТО...
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