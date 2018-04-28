Kia Sportage

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: новая

Год выпуска: 2016

Пробег: 34 тыс. км

Цена: 1600 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 149 см³

Руль: левый

Вид кузова: Кроссовер

Цвет:

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Галина

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 3 зоны и больше

Отделка салона: кожа

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Датчик дождя

Датчик света

Круиз-контроль

Ксенон

Люк

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Омыватель фар

Охранная система

Парктроник

Система курсовой устойчивости (ESC)

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Одна хозяйка....Комплектация Премиум....панорамная крыша и люк с электроприводом, комплект отличной зимней резины, внесена оплата по 2500 р за следующие ТО3 и ТО4 + гарантированая скидка 25% на ТО...

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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