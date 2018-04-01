Kia Sportage Дата публикации: 10.04.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 87 тыс. км Цена: 810 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Белый Информация о владельце Город Ставрополь, Ставропольский край Имя КЛЮЧАВТО Трейд-ин Телефон +7 (8652) 56-87-55

Описание

Отличное внешнее и техническое состояние, оригинальный пробег, хорошая комплектация. Данный автомобиль приобретен у официального дилера. Документы в порядке.

Есть не большой град. В заводской краске!. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.