Kia Sportage

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 180 тыс. км

Цена: 550 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет:

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Борис

Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии. Пробег родной. Не красилась. Богатая комплектация. 8 подушек, ABS, ESP, полный привод, ГБО, 2DIN магнитола, подогрев сидений, климат контроль, и т. д. Обслуживалась своевременно. Два комплекта ковриков. Колеса зима на железных дисках и лето на литых. Сигнализация с обратной связью. Без торга. Возможен обмен на иномарку не старше 2008 года с АКПП.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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