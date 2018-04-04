Kia Sportage
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 180 тыс. км
Цена: 550 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет:
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Борис
Описание
Авто в отличном состоянии. Пробег родной. Не красилась. Богатая комплектация. 8 подушек, ABS, ESP, полный привод, ГБО, 2DIN магнитола, подогрев сидений, климат контроль, и т. д. Обслуживалась своевременно. Два комплекта ковриков. Колеса зима на железных дисках и лето на литых. Сигнализация с обратной связью. Без торга. Возможен обмен на иномарку не старше 2008 года с АКПП.
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