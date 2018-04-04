Kia Sportage Дата публикации: 9.04.18 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 180 тыс. км Цена: 550 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Борис Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии. Пробег родной. Не красилась. Богатая комплектация. 8 подушек, ABS, ESP, полный привод, ГБО, 2DIN магнитола, подогрев сидений, климат контроль, и т. д. Обслуживалась своевременно. Два комплекта ковриков. Колеса зима на железных дисках и лето на литых. Сигнализация с обратной связью. Без торга. Возможен обмен на иномарку не старше 2008 года с АКПП.