Kia Sportage
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 296 тыс. км
Цена: 310 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Максим
Телефон:
Описание
Продам настоящий рамный внедорожник, лучший в своем классе для охоты и рыбалки. Подключаемый полный привод, раздатка, кондиционер. Ручные хабы. Рама и кузов без коррозии, VIN читается, учет без проблем. Помпа, радиатор, ГРМ новые, заменены масло, фильтры, антифриз, промыта система охлаждения. Машина на полном ходу. Зимняя резина (шипы) в комплекте.
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