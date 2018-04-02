Kia Sportage Дата публикации: 5.04.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 296 тыс. км Цена: 310 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Максим Телефон:

Описание

Продам настоящий рамный внедорожник, лучший в своем классе для охоты и рыбалки. Подключаемый полный привод, раздатка, кондиционер. Ручные хабы. Рама и кузов без коррозии, VIN читается, учет без проблем. Помпа, радиатор, ГРМ новые, заменены масло, фильтры, антифриз, промыта система охлаждения. Машина на полном ходу. Зимняя резина (шипы) в комплекте.