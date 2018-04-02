Kia Sportage

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 296 тыс. км

Цена: 310 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Максим

Телефон:

Описание

Продам настоящий рамный внедорожник, лучший в своем классе для охоты и рыбалки. Подключаемый полный привод, раздатка, кондиционер. Ручные хабы. Рама и кузов без коррозии, VIN читается, учет без проблем. Помпа, радиатор, ГРМ новые, заменены масло, фильтры, антифриз, промыта система охлаждения. Машина на полном ходу. Зимняя резина (шипы) в комплекте.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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