Kia Sportage

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 62 тыс. км

Цена: 995 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Подаю автомобиль в отличном состоянии находилась в одних руках в максимальной комплектации установлено кнопка старт стоп без ключевой доступ круиз контроль климат двух зоны бортовой компьютер заводской ксенон подогрев передних и задних сидений навигация Камера заднего вида парктроник задний электро складывание зеркал диски R17 8 подушек безопасности резиновый коврик в багажное отделение защита Картера.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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