Kia Sportage Дата публикации: 3.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 62 тыс. км Цена: 995 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Подаю автомобиль в отличном состоянии находилась в одних руках в максимальной комплектации установлено кнопка старт стоп без ключевой доступ круиз контроль климат двух зоны бортовой компьютер заводской ксенон подогрев передних и задних сидений навигация Камера заднего вида парктроник задний электро складывание зеркал диски R17 8 подушек безопасности резиновый коврик в багажное отделение защита Картера.