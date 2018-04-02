Kia Sportage
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 62 тыс. км
Цена: 995 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Подаю автомобиль в отличном состоянии находилась в одних руках в максимальной комплектации установлено кнопка старт стоп без ключевой доступ круиз контроль климат двух зоны бортовой компьютер заводской ксенон подогрев передних и задних сидений навигация Камера заднего вида парктроник задний электро складывание зеркал диски R17 8 подушек безопасности резиновый коврик в багажное отделение защита Картера.
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