Kia Sportage
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2017
Пробег: 18 тыс. км
Цена: 1450 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Артур
Телефон:
Описание
Куплена в июне 2017 г состояние нового. Пройдено первое то. Комплектация люкс. Дополнительно установлены амортизаторы капота, защита Картера и резиновые коврики в салон и багажник. Ограничений нет. Все остальные вопросы по тел.
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