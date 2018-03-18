Kia Sportage Дата публикации: 30.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2017 Пробег: 18 тыс. км Цена: 1450 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Артур Телефон:

Описание

Куплена в июне 2017 г состояние нового. Пройдено первое то. Комплектация люкс. Дополнительно установлены амортизаторы капота, защита Картера и резиновые коврики в салон и багажник. Ограничений нет. Все остальные вопросы по тел.