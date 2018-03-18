Kia Sportage

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2017

Пробег: 18 тыс. км

Цена: 1450 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Артур

Телефон:

Описание

Куплена в июне 2017 г состояние нового. Пройдено первое то. Комплектация люкс. Дополнительно установлены амортизаторы капота, защита Картера и резиновые коврики в салон и багажник. Ограничений нет. Все остальные вопросы по тел.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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