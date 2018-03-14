Kia Sportage
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 102 тыс. км
Цена: 810 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Бежевый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Автомобиль куплен в автосалоне г. Новороссийска в конце ноября 2010 года. Три собственника, не считая посредников. Хорошее техническое состояние. Полностью обслужен, заменены все фильтра и масла. Сервисные документы. Кузов обработан керамикой. Умный полный привод. Система помощи при спуске. Надёжный и простой в эксплуатации. Не дорогой по запчастям. Расход топлива приемлемый. Посадка высокая. Складывающиеся задание сиденья и зеркала. Передние, задние подогреваемые сидения. Антибликовое зеркало заднего вида. Дневные ходовые огни. Датчики света, дождя. Два комплекта колес (шины - зима, лето). Компактный кузов при просторном салоне. Идеальный городской семейный автомобиль, в том числе и для загородных поездок. Торг возможен при осмотре автомобиля. Обмен не предлагать.
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