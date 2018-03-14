Kia Sportage Дата публикации: 26.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 102 тыс. км Цена: 810 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Бежевый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Автомобиль куплен в автосалоне г. Новороссийска в конце ноября 2010 года. Три собственника, не считая посредников. Хорошее техническое состояние. Полностью обслужен, заменены все фильтра и масла. Сервисные документы. Кузов обработан керамикой. Умный полный привод. Система помощи при спуске. Надёжный и простой в эксплуатации. Не дорогой по запчастям. Расход топлива приемлемый. Посадка высокая. Складывающиеся задание сиденья и зеркала. Передние, задние подогреваемые сидения. Антибликовое зеркало заднего вида. Дневные ходовые огни. Датчики света, дождя. Два комплекта колес (шины - зима, лето). Компактный кузов при просторном салоне. Идеальный городской семейный автомобиль, в том числе и для загородных поездок. Торг возможен при осмотре автомобиля. Обмен не предлагать.