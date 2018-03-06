Kia Sportage Дата публикации: 14.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 160 тыс. км Цена: 810 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Анапа, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Остальные вопросы по телефону. Есть мелкие недочеты по кузову. В ДТП не участвовал. Вложений не требует. Срочно торг.