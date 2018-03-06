Kia Sportage

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 160 тыс. км

Цена: 810 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Остальные вопросы по телефону. Есть мелкие недочеты по кузову. В ДТП не участвовал. Вложений не требует. Срочно торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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