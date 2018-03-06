Kia Sportage
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 160 тыс. км
Цена: 810 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Анапа, Краснодарский край
Имя: Александр
Телефон:
Описание
Остальные вопросы по телефону. Есть мелкие недочеты по кузову. В ДТП не участвовал. Вложений не требует. Срочно торг.
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