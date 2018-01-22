Kia Sportage
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2000
Пробег: 100 тыс. км
Цена: 155 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Антон
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Описание
Машина для охоты, рыбалки. Рамный. Заменили коленвал, вкладыши, ремень, ролики, сцепления, главный тормозной. Требуется ремонт ходовой. Нет времени заниматься. Возможен обмен на Ниву.
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