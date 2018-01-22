Kia Sportage Дата публикации: 6.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2000 Пробег: 100 тыс. км Цена: 155 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серый Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Антон Телефон:

Описание

Машина для охоты, рыбалки. Рамный. Заменили коленвал, вкладыши, ремень, ролики, сцепления, главный тормозной. Требуется ремонт ходовой. Нет времени заниматься. Возможен обмен на Ниву.