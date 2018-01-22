Kia Sportage

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2000

Пробег: 100 тыс. км

Цена: 155 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Антон

Телефон:

Описание

Машина для охоты, рыбалки. Рамный. Заменили коленвал, вкладыши, ремень, ролики, сцепления, главный тормозной. Требуется ремонт ходовой. Нет времени заниматься. Возможен обмен на Ниву.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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