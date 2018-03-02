Kia Sportage

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 70 тыс. км

Цена: 640 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль полной комплектации. Корейской сборки! Не битый, не крашенный, все жидкости менялись вовремя, подогрев всех сидений, фары биксенон. вложений не требует - сел и поехал. обслуживался только в сервисном центре KIA Motors. сервисная книжка со всеми записями в наличии. Остальная информация при осмотре автомобиля. Реальному покупателю торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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