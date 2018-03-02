Kia Sportage Дата публикации: 2.03.18 Просмотров объявления: 98 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 70 тыс. км Цена: 640 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль полной комплектации. Корейской сборки! Не битый, не крашенный, все жидкости менялись вовремя, подогрев всех сидений, фары биксенон. вложений не требует - сел и поехал. обслуживался только в сервисном центре KIA Motors. сервисная книжка со всеми записями в наличии. Остальная информация при осмотре автомобиля. Реальному покупателю торг.