Kia Sportage
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 70 тыс. км
Цена: 640 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль полной комплектации. Корейской сборки! Не битый, не крашенный, все жидкости менялись вовремя, подогрев всех сидений, фары биксенон. вложений не требует - сел и поехал. обслуживался только в сервисном центре KIA Motors. сервисная книжка со всеми записями в наличии. Остальная информация при осмотре автомобиля. Реальному покупателю торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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