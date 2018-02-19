Kia Sportage
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 115 тыс. км
Цена: 1050 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Турбо-бензин 261 л.с. По ПТС 150 л. с., максимальная комплектация, панорама, диски R18, Торг при осмотре!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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