Kia Sportage

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 115 тыс. км

Цена: 1050 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Турбо-бензин 261 л.с. По ПТС 150 л. с., максимальная комплектация, панорама, диски R18, Торг при осмотре!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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