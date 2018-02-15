Kia Sportage

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 105 тыс. км

Цена: 1100 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Самая максимальная комплектация. Автопарковка, кожаный салон, подогрев всех сидений, навигация, камера заднего вида, парктроники перед и зад, панорамная крыша. В машине все работает безупречно! Машина еще на гарантии! Сейчас стоит на зимней резине с дисками, еще комплект с летней резиной. Состояние отличное, сел и поехал. Торг при осмотре.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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