Kia Sportage Дата публикации: 15.02.18 Просмотров объявления: 42 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 105 тыс. км Цена: 1100 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Самая максимальная комплектация. Автопарковка, кожаный салон, подогрев всех сидений, навигация, камера заднего вида, парктроники перед и зад, панорамная крыша. В машине все работает безупречно! Машина еще на гарантии! Сейчас стоит на зимней резине с дисками, еще комплект с летней резиной. Состояние отличное, сел и поехал. Торг при осмотре.