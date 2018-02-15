Kia Sportage
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 105 тыс. км
Цена: 1100 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Самая максимальная комплектация. Автопарковка, кожаный салон, подогрев всех сидений, навигация, камера заднего вида, парктроники перед и зад, панорамная крыша. В машине все работает безупречно! Машина еще на гарантии! Сейчас стоит на зимней резине с дисками, еще комплект с летней резиной. Состояние отличное, сел и поехал. Торг при осмотре.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.