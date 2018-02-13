Kia Sportage

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 100 тыс. км

Цена: 877 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль не бит и не крашен. Все стекла родные. В самой максимально возможной комплектации с панорамной крышей, бесключевой доступом, помощником парковки, кожаным салоном, парктрониками, двухзонным климатом, подогревом всех сидений, камерой заднего вида и многими другими полезными опциями. Отличное состояние, кузов и салон без недочётов, технически без нареканий.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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