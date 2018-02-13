Kia Sportage
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 100 тыс. км
Цена: 877 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль не бит и не крашен. Все стекла родные. В самой максимально возможной комплектации с панорамной крышей, бесключевой доступом, помощником парковки, кожаным салоном, парктрониками, двухзонным климатом, подогревом всех сидений, камерой заднего вида и многими другими полезными опциями. Отличное состояние, кузов и салон без недочётов, технически без нареканий.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.