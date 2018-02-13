Kia Sportage Дата публикации: 13.02.18 Просмотров объявления: 55 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 100 тыс. км Цена: 877 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль не бит и не крашен. Все стекла родные. В самой максимально возможной комплектации с панорамной крышей, бесключевой доступом, помощником парковки, кожаным салоном, парктрониками, двухзонным климатом, подогревом всех сидений, камерой заднего вида и многими другими полезными опциями. Отличное состояние, кузов и салон без недочётов, технически без нареканий.