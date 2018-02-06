Kia Sportage Дата публикации: 6.02.18 Просмотров объявления: 30 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2016 Пробег: 29,5 тыс. км Цена: 1440 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Комплектация Prestige, полный привод. Цвет белый перламутр, очень красивый. Идеальное техническое состояние, пробег реальный куплена в автосалоне за наличные, машина на все случаи жизни (экономичная, спортивная, вместительная), есть все что нужно:

АКПП 6-ступеней, двигатель 2.0 - 150 л. с. (шустрый с маленьким расходом), парктроник передний и задний, Камера заднего вида, 8 подушек безопасности, мультимедийный экран, MP3, DVD, блютус, навигация встроенная память, штатный разъем USB, бортовой компьютер, корректор фар, адаптивный ксенон, подогрев передних и задних сидений, ABS, ESP, помощь при спуске, автоматически закрывающийся центральный замок на скорости 10 км/ч (удобно от воров и при наличии детей), датчики давления в шинах, датчики дождя и света, электроусилитель руля, регулировка руля в 2-плоскостях, руль с подогревом, подогреваемые и электроскладываемые зеркала, задние сидения быстро и удобно складываются вровень с полом багажника и образуют большое пространство для возможной перевозки крупногабаритного груза, удобные сидения с хорошей боковой поддержкой, документы+2 ключа. Дополнительно установлен на машину пороги, навесной тюнинг защита мотора. ТО походит по регламету. На гарантии до 2021 года. Реальному покупателю торг при осмотре. Звоните, смотрите.