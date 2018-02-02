Kia Sportage

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 49 тыс. км

Цена: 990 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Состояние нового авто, 1 хозяин, ПТС оригинал, 2 комплекта ключей. Максимальная комплектация: люк - панорама, климат, парктроники передние и задние, камера заднего вида, ксеноновые фары, мультимедийная система, салон кожа и многое другое. Автомобиль ухожен и не требует вложений. Зеркальные номера в подарок.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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