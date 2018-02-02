Kia Sportage Дата публикации: 2.02.18 Просмотров объявления: 42 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 49 тыс. км Цена: 990 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Состояние нового авто, 1 хозяин, ПТС оригинал, 2 комплекта ключей. Максимальная комплектация: люк - панорама, климат, парктроники передние и задние, камера заднего вида, ксеноновые фары, мультимедийная система, салон кожа и многое другое. Автомобиль ухожен и не требует вложений. Зеркальные номера в подарок.