Kia Sportage
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 49 тыс. км
Цена: 990 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Состояние нового авто, 1 хозяин, ПТС оригинал, 2 комплекта ключей. Максимальная комплектация: люк - панорама, климат, парктроники передние и задние, камера заднего вида, ксеноновые фары, мультимедийная система, салон кожа и многое другое. Автомобиль ухожен и не требует вложений. Зеркальные номера в подарок.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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