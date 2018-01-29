Kia Sportage
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 147 тыс. км
Цена: 820 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Кроссовер
Цвет: Оранжевый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: с памятью
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Датчик дождя
Датчик света
Круиз-контроль
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Охранная система
Парктроник
Система курсовой устойчивости (ESC)
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Автомобиль в отличном состоянии, вложений не требует. Обслуживался в Авингрупп, сервисная книжка со всеми отметками и чеками в наличии. Все системы безопасности и помощи в рабочем состоянии, сбоев не было. Полный привод, коробка 6-ти ступенчатый автомат, нареканий нет. Расход топлива и динамика приятно радует. Диски оригинальные, использовались только с рекомендуемым размером шин. Задний парктроник и камера заднего вида. Сигнализация с автозапуском. Установлены радар-детектор и видеорегистратор со скрытой проводкой. Задние стёкла тонированы в чёрную, передние боковые и лобовое - прозрачная атермальная плёнка. Могу отдать хорошую летнюю резину.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Другие объявления о продаже Kia Sportage
Kia Sportage
Подержанная, пробег 38,796 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды