Kia Sportage

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 147 тыс. км

Цена: 820 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Кроссовер

Цвет: Оранжевый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: с памятью

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Датчик дождя

Датчик света

Круиз-контроль

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Охранная система

Парктроник

Система курсовой устойчивости (ESC)

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, вложений не требует. Обслуживался в Авингрупп, сервисная книжка со всеми отметками и чеками в наличии. Все системы безопасности и помощи в рабочем состоянии, сбоев не было. Полный привод, коробка 6-ти ступенчатый автомат, нареканий нет. Расход топлива и динамика приятно радует. Диски оригинальные, использовались только с рекомендуемым размером шин. Задний парктроник и камера заднего вида. Сигнализация с автозапуском. Установлены радар-детектор и видеорегистратор со скрытой проводкой. Задние стёкла тонированы в чёрную, передние боковые и лобовое - прозрачная атермальная плёнка. Могу отдать хорошую летнюю резину.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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