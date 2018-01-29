Kia Sportage Дата публикации: 29.01.18 Просмотров объявления: 34 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 147 тыс. км Цена: 820 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Кроссовер Цвет: Оранжевый К сожалению, это объявление более не действительно.

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: с памятью Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Датчик дождя Датчик света Круиз-контроль Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Охранная система Парктроник Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, вложений не требует. Обслуживался в Авингрупп, сервисная книжка со всеми отметками и чеками в наличии. Все системы безопасности и помощи в рабочем состоянии, сбоев не было. Полный привод, коробка 6-ти ступенчатый автомат, нареканий нет. Расход топлива и динамика приятно радует. Диски оригинальные, использовались только с рекомендуемым размером шин. Задний парктроник и камера заднего вида. Сигнализация с автозапуском. Установлены радар-детектор и видеорегистратор со скрытой проводкой. Задние стёкла тонированы в чёрную, передние боковые и лобовое - прозрачная атермальная плёнка. Могу отдать хорошую летнюю резину.