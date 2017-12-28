Kia Sportage Дата публикации: 12.01.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 85 тыс. км Цена: 830 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Коричневый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Павел Телефон:

Описание

С музыкой 850000. Автомобиль в отличном состоянии, все работает, своевременные ТО, есть сервисная книжка, реальный пробег. Машина куплена у знакомого, я второй хозяин! Не бита, не крашена, не подкрашена. Вложений не требует.

Стоит хорошая музыка! Только магнитофон 25 тыс. Без музыки 830000. Машина прошита оригинальной корейской прошивкой, 165 л/с. Расход по городу 11 л это меньше чем без прошивки!