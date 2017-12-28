Kia Sportage

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 85 тыс. км

Цена: 830 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Коричневый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Павел

Телефон:

Описание

С музыкой 850000. Автомобиль в отличном состоянии, все работает, своевременные ТО, есть сервисная книжка, реальный пробег. Машина куплена у знакомого, я второй хозяин! Не бита, не крашена, не подкрашена. Вложений не требует.
Стоит хорошая музыка! Только магнитофон 25 тыс. Без музыки 830000. Машина прошита оригинальной корейской прошивкой, 165 л/с. Расход по городу 11 л это меньше чем без прошивки!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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