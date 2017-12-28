Kia Sportage
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 85 тыс. км
Цена: 830 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Коричневый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Павел
Описание
С музыкой 850000. Автомобиль в отличном состоянии, все работает, своевременные ТО, есть сервисная книжка, реальный пробег. Машина куплена у знакомого, я второй хозяин! Не бита, не крашена, не подкрашена. Вложений не требует.
Стоит хорошая музыка! Только магнитофон 25 тыс. Без музыки 830000. Машина прошита оригинальной корейской прошивкой, 165 л/с. Расход по городу 11 л это меньше чем без прошивки!
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