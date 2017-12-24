Kia Sportage

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 100 тыс. км

Цена: 950 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Светлана

Телефон:

Описание

Автомобиль на гарантии, обслуживается у официального дилера. Отличное состояние. Комплектация Prestige. Одна хозяйка с момента покупки авто. Салон не прокуренный. Комплект летних шин в подарок. Покупателю до Новогодних праздников приятная праздничная скидка.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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