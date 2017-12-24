Kia Sportage
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 100 тыс. км
Цена: 950 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Светлана
Телефон:
Описание
Автомобиль на гарантии, обслуживается у официального дилера. Отличное состояние. Комплектация Prestige. Одна хозяйка с момента покупки авто. Салон не прокуренный. Комплект летних шин в подарок. Покупателю до Новогодних праздников приятная праздничная скидка.
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