Kia Sportage Дата публикации: 27.12.17 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 100 тыс. км Цена: 950 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Светлана Телефон:

Описание

Автомобиль на гарантии, обслуживается у официального дилера. Отличное состояние. Комплектация Prestige. Одна хозяйка с момента покупки авто. Салон не прокуренный. Комплект летних шин в подарок. Покупателю до Новогодних праздников приятная праздничная скидка.