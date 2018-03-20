Kia Spectra Дата публикации: 28.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 145 тыс. км Цена: 260 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край Имя: по авто Телефон:

Комплектация Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: одна плоскость Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Легкосплавные диски Обогрев зеркал Охранная система Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

кио спектра 2008 г. 1.6 л, 102 л\с. цвет серебро. максимальная комплектация, за исключением АКПП. дисковые тормоза. начало эксплуатации 2008 г. без вмятин и ржавчины. все исправно, не требует вложений