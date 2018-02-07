Kia Spectra Дата публикации: 7.02.18 Просмотров объявления: 34 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 870 тыс. км Цена: 220 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Срочно! Полость исправна, на полноценном уверенном ходу. Менялось масло с фильтрами от силу 2 т. км свечи, есть минус один не большой, не включает положение холод, и печка дует в одном положение тоже не переключает изменение обдува, так все скоростя печки работают! Ни арестов ни штрафов нет. Торг никто не отменял.