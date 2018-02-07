Kia Spectra
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 870 тыс. км
Цена: 220 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Срочно! Полость исправна, на полноценном уверенном ходу. Менялось масло с фильтрами от силу 2 т. км свечи, есть минус один не большой, не включает положение холод, и печка дует в одном положение тоже не переключает изменение обдува, так все скоростя печки работают! Ни арестов ни штрафов нет. Торг никто не отменял.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.