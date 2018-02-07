Kia Spectra

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 870 тыс. км

Цена: 220 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Срочно! Полость исправна, на полноценном уверенном ходу. Менялось масло с фильтрами от силу 2 т. км свечи, есть минус один не большой, не включает положение холод, и печка дует в одном положение тоже не переключает изменение обдува, так все скоростя печки работают! Ни арестов ни штрафов нет. Торг никто не отменял.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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