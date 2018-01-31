Kia Spectra
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 146 тыс. км
Цена: 230 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Комплектация максимальная: коробка механика 5-Ступка, Кондиционер, ABS, 2 SRS, электро регулировка зеркал, четыре электростеклоподъемникам, Магнитола пионер и четыре динамика. Сигнализация, центральный замок, литые диски! ПТС оригинал! 2 ключа!
Автомобиль в отличном состоянии, ходовая часть, двигатель, коробка на 5. Салон ухоженный. Не прокурен и не протёрт. Никаких ошибок по двигателю нет. Все лампочки на приборной панели загораются и тухнут.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.