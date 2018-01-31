Kia Spectra Дата публикации: 31.01.18 Просмотров объявления: 47 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 146 тыс. км Цена: 230 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Комплектация максимальная: коробка механика 5-Ступка, Кондиционер, ABS, 2 SRS, электро регулировка зеркал, четыре электростеклоподъемникам, Магнитола пионер и четыре динамика. Сигнализация, центральный замок, литые диски! ПТС оригинал! 2 ключа!

Автомобиль в отличном состоянии, ходовая часть, двигатель, коробка на 5. Салон ухоженный. Не прокурен и не протёрт. Никаких ошибок по двигателю нет. Все лампочки на приборной панели загораются и тухнут.