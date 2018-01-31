Kia Spectra

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 146 тыс. км

Цена: 230 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Комплектация максимальная: коробка механика 5-Ступка, Кондиционер, ABS, 2 SRS, электро регулировка зеркал, четыре электростеклоподъемникам, Магнитола пионер и четыре динамика. Сигнализация, центральный замок, литые диски! ПТС оригинал! 2 ключа!
Автомобиль в отличном состоянии, ходовая часть, двигатель, коробка на 5. Салон ухоженный. Не прокурен и не протёрт. Никаких ошибок по двигателю нет. Все лампочки на приборной панели загораются и тухнут.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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