Kia Spectra
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 780 тыс. км
Цена: 277 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Доброго времени суток, дорогие жители Сочи. С большой радостью предлагаю вам приобрести мой автомобиль, все расходники поменяны. Даже больше, все поменянные запчасти лежат в багажнике. Состояние на твёрдую 4 по 5 бальной шкале. Сделаю хорошую скидку хорошему человеку. До встречи.
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