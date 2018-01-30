Kia Spectra Дата публикации: 30.01.18 Просмотров объявления: 29 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 780 тыс. км Цена: 277 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Доброго времени суток, дорогие жители Сочи. С большой радостью предлагаю вам приобрести мой автомобиль, все расходники поменяны. Даже больше, все поменянные запчасти лежат в багажнике. Состояние на твёрдую 4 по 5 бальной шкале. Сделаю хорошую скидку хорошему человеку. До встречи.