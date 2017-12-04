Kia Spectra
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 98 тыс. км
Цена: 285 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Тбилисская, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
2011 год выпуска, приобреталась в Краснодаре "Темп-Авто"! Два хозяина. ПТС оригинал. За пределы края не выезжала, не ржавая. Всё работает исправно. Комплектация: Кондиционер(холодит идеально!), печка(греет идеально!), гидроусилитель, 2 подушки, центральный замок, тонировка, музыка, регулировка руля по высоте, литые диски, корректор фар, 4 эл. стёкла. Масло не ест, ремни заменены весной. Чистая, опрятная, тёплая машина. Местная, юридически чистая! Обмена нет. Звонить с 9-21 ч.
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