Kia Spectra Дата публикации: 26.12.17 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 98 тыс. км Цена: 285 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Тбилисская, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

2011 год выпуска, приобреталась в Краснодаре "Темп-Авто"! Два хозяина. ПТС оригинал. За пределы края не выезжала, не ржавая. Всё работает исправно. Комплектация: Кондиционер(холодит идеально!), печка(греет идеально!), гидроусилитель, 2 подушки, центральный замок, тонировка, музыка, регулировка руля по высоте, литые диски, корректор фар, 4 эл. стёкла. Масло не ест, ремни заменены весной. Чистая, опрятная, тёплая машина. Местная, юридически чистая! Обмена нет. Звонить с 9-21 ч.