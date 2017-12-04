Kia Spectra

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 98 тыс. км

Цена: 285 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Тбилисская, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

2011 год выпуска, приобреталась в Краснодаре "Темп-Авто"! Два хозяина. ПТС оригинал. За пределы края не выезжала, не ржавая. Всё работает исправно. Комплектация: Кондиционер(холодит идеально!), печка(греет идеально!), гидроусилитель, 2 подушки, центральный замок, тонировка, музыка, регулировка руля по высоте, литые диски, корректор фар, 4 эл. стёкла. Масло не ест, ремни заменены весной. Чистая, опрятная, тёплая машина. Местная, юридически чистая! Обмена нет. Звонить с 9-21 ч.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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