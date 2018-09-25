Kia Soul

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 42 тыс. км

Цена: 1000 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Анастасия

Телефон:

Комплектация

Отделка салона: комбинированная

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: одна плоскость

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Легкосплавные диски

Обогрев сидений

Охранная система

Парктроник

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Красная с черной крышей. Сигнализация с турбо-таймером. Чехлы. Отличное состояние. Все ТО у дилера. Осмотр в будни в центре, в выходные - звоните.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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