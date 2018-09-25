Kia Soul
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 42 тыс. км
Цена: 1000 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Анастасия
Комплектация
Отделка салона: комбинированная
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: одна плоскость
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Легкосплавные диски
Обогрев сидений
Охранная система
Парктроник
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Красная с черной крышей. Сигнализация с турбо-таймером. Чехлы. Отличное состояние. Все ТО у дилера. Осмотр в будни в центре, в выходные - звоните.
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