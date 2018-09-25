Kia Soul Дата публикации: 30.10.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 42 тыс. км Цена: 1000 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Красный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Анастасия Телефон:

Комплектация Отделка салона: комбинированная Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: одна плоскость Регулировка сиденья водителя: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Бортовой компьютер Легкосплавные диски Обогрев сидений Охранная система Парктроник Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Красная с черной крышей. Сигнализация с турбо-таймером. Чехлы. Отличное состояние. Все ТО у дилера. Осмотр в будни в центре, в выходные - звоните.